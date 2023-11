Concerts tôt Conservatoire Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concerts tôt Conservatoire Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse. Concerts tôt Mercredi 6 décembre, 17h30 Conservatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles Le Conservatoire de Toulouse propose ce format d’auditions dont l’objectif est de prendre part à des moments musicaux montrant la diversité des pratiques instrumentales en croisant les élèves issus des différentes classes.

Les « Petites Scènes » sont destinées à des élèves de 1er cycle et de 2è cycle. Ces moments musicaux peuvent aussi être l’occasion pour les élèves plus jeunes de venir découvrir des instruments qu’ils ne connaissent pas. Conservatoire 17, rue Larrey Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

