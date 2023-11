Artiste invité Conservatoire Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

Artiste invité Mercredi 6 décembre, 14h00 Conservatoire Entrée libre dans la limite des places disponibles

Organiste, pianiste, compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre, Hervé Niquet est l’une des personnalités musicales les plus inventives de ces dernières années, reconnu notamment comme un spécialiste éminent du répertoire français de l’ère baroque à Debussy.

Il crée son ensemble, Le Concert Spirituel, en 1987, qui s’impose comme une référence dans l’interprétation du répertoire baroque, et dirige parallèlement les grands orchestres internationaux, avec lesquels il explore les répertoires du XIXe siècle et du début du XXe siècle (Orchestre de chambre de Paris, Orchestre de l’Opéra de Rouen, Münchner Rundfunkorchester, Gulbenkian Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, etc.).

Son esprit pionnier dans la redécouverte des œuvres de cette période l’amène à participer à la création du Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française à Venise en 2009, avec lequel il mène à bien de nombreux projets : pour la collection discographique des cantates du Prix de Rome, il enregistre des volumes consacrés à Debussy, Saint-Saëns, Charpentier, d’Ollone, Dukas et Gounod. Il enregistre également des opéras inédits : Herculanum de David (Echo Klassik Award 2016), La Reine de Chypre de Halévy (Gramophone Music Awards/Opéra 2019), Le Tribut de Zamora de Gounod (Choc de Classica et Diapason d’or).

Avec Visions (Alpha Classics), Hervé Niquet et Véronique Gens ont reçu de nombreuses récompenses (élu ICMA-Recording of the year ; International Opera Awards – Best Recording/solo recital). En novembre 2021, l’enregistrement de l’Ile du rêve de Reynaldo Hahn (label Palazzetto Bru Zane 2021) a été couronné d’un Choc Classica de l’année. Parallèlement, toujours chez Palazzetto Bru Zane, sort en février 2022, Phryné opéra-comique de Camille Saint-Saëns, enregistré avec le Chœur du Concert Spirituel. Le Concert Spirituel enregistre aussi pour le Label CVS, les Requiem de Mozart et Salieri qui ont fait l’objet de concerts à la Chapelle royale du Château de Versailles et sortiront à l’automne 2022.

En 2019, Hervé Niquet reçoit le Prix d’honneur « Preis der Deutschen Schallplattenkritik » pour la qualité et le foisonnement de ses enregistrements.

Hervé Niquet est Commandeur des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Conservatoire 17, rue Larrey Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Crédits : Julien Mignot