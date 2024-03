Conservatoire Soirées chorégraphiques Théâtre Saint Louis Pau, vendredi 12 avril 2024.

Conservatoire Soirées chorégraphiques Théâtre Saint Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Les élèves danseurs du Conservatoire proposent une création originale en 8 tableaux inspirée du ballet de Roméo et Juliette, sur des chorégraphies créées par leurs professeurs, Patricia Borges Henriques, Julie Dardey , Gabrielle

Lesage, Nathalie Michaud, Stéphanie Palaprat et Anne Sudrie-Lalanne.

Danse classique et contemporaine, rarement associées, sont ici rassemblées à l’occasion d’un spectacle inédit.

Le dispositif Relax permet le partage des lieux culturels dans une atmosphère accueillante et détendue, facilitant la

venue de personnes dont le handicap (autisme, polyhandicap, handicap intellectuel ou psychique, maladie d’Alzheimer…) peut parfois entraîner des comportements atypiques pendant la représentation.

*Entrée libre, Réservations obligatoires sur l’application MaVilleFacile EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

