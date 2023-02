Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 et direction d’orchestre Conservatoire Slave Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 et direction d’orchestre Conservatoire Slave, 29 mars 2023, Bagnolet. Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 et direction d’orchestre Mercredi 29 mars, 20h00 Conservatoire Slave

Entrée libre

Avec les élèves des conservatoires d’Est Ensemble Conservatoire Slave 59 rue victor Hugo Bagnolet Coutures Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France Eleves instrumentistes en cycle 3 et de la classe de direction d’orchestre des conservatoires d’Est Ensemble d’Antonin Rey.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:00:00+02:00

2023-03-29T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire Slave Adresse 59 rue victor Hugo Bagnolet Coutures Ville Bagnolet Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Conservatoire Slave Bagnolet Departement Seine-Saint-Denis

Conservatoire Slave Bagnolet Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/

Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 et direction d’orchestre Conservatoire Slave 2023-03-29 was last modified: by Concert de l’orchestre symphonique cycle 3 et direction d’orchestre Conservatoire Slave Conservatoire Slave 29 mars 2023 Bagnolet Conservatoire Slave Bagnolet

Bagnolet Seine-Saint-Denis