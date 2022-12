AUDITIONS DE CLASSES Conservatoire Slave Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

AUDITIONS DE CLASSES Samedi 11 février 2023, 10h00, 10h30 Conservatoire Slave Avec les élèves du conservatoire de Montreuil Conservatoire Slave 59 rue victor Hugo Bagnolet 10h à 14h audition dea classe de musique de chambre

15h à 17h audition du département piano

17h à 18h30 audition de la classe de violoncelle deoizic Chevrant

