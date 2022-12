AUDITIONS DE CLASSES Conservatoire Slave Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

AUDITIONS DE CLASSES Conservatoire Slave, 21 janvier 2023, Bagnolet. AUDITIONS DE CLASSES Samedi 21 janvier 2023, 13h30 Conservatoire Slave

Entrée libre

des classes de cor, clarinette et trompette du conservatoire de Montreuil handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel mi;vi;ii Conservatoire Slave 59 rue victor Hugo Bagnolet Coutures Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France 13h30 à 14h30 – classe de cor de Bernard Schirrer

15h à 17h – classe de clarinette de Ayumi Mori

17h à 19h – classe de trompette de Brice Pichard

2023-01-21T13:30:00+01:00

2023-01-21T19:00:00+01:00

