Découverte de la salle de l’Institut Conservatoire – Salle de l’Institut Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Découverte de la salle de l’Institut Conservatoire – Salle de l’Institut Orléans, 17 septembre 2023, Orléans. Découverte de la salle de l’Institut Dimanche 17 septembre, 14h00 Conservatoire – Salle de l’Institut Dans la limite des places disponibles L’Institut, c’est le cœur battant du conservatoire. Cette salle aux allures de Versailles accueille de nombreux concerts toute l’année mais elle a aussi d’autres facettes… Laissez-vous surprendre par la salle de l’Institut, en compagnie de l’un de ses plus grands connaisseurs : son régisseur, incollable sur son histoire et ses secrets ! Conservatoire – Salle de l’Institut 4 Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-orleans.fr »}] La réalisation de cette salle a été confiée à l’architecte orléanais François-Narcisse Pagot. Commencée en 1841, la construction de la salle de l’Institut se termine au début de l’année 1844. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 © Marie Derouette Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Conservatoire - Salle de l'Institut Adresse 4 Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Conservatoire - Salle de l'Institut Orléans

Conservatoire - Salle de l'Institut Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/