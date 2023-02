Conservatoire « Rencontres théâtrâles » Rue Bargoin, 8 juin 2023, Pau .

Conservatoire « Rencontres théâtrâles »

Antenne du Conservatoire Rue Bargoin Pau Pyrénées-Atlantiques Rue Bargoin Antenne du Conservatoire

2023-06-08 – 2023-06-10

Rue Bargoin Antenne du Conservatoire

Pau

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Le département Théâtre vous ouvre ses portes

Les élèves en cycle 1, 2 et 3 et cursus DET vous présentent le travail d’une année: training, scènes dialoguées, lectures, projets collectifs, projets personnels.

Ces rencontres seront l’occasion de découvrir ces jeunes de découvrir ces jeunes gens passionnés et mus par le commun désir de jouer !

dernière mise à jour : 2023-02-24 par