Conservatoire: Rencontres d’Accordéon Pau, 28 mai 2022, Pau.

Conservatoire: Rencontres d’Accordéon rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental Pau

2022-05-28 – 2022-05-28 rue des réparatrices Conservatoire Rayonnement Départemental

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Auditorium des Réparatrices.

Une rencontre musicale autour de l’accordéon, entre le Conservatoire de Pau et d’Irun, afin de travailler et d’échanger avec des élèves d’un autre établissement ayant le même intérêt pour l’instrument. La journée sera consacrée à préparer un concert lors duquel nous ferons un petit voyage dans certaines des capitales européennes, où s’écouteront des œuvres originales et des arrangements de divers compositeurs, pédagogues et spécialistes de l’accordéon.

