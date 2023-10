Conservatoire : Concert des élèves – Semaine du Son de L’Unesco Conservatoire Rayonnement Départemental Pau, 17 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

En suivant le thème des ondes, les élèves interprètent un programme d’œuvres musicales d’aujourd’hui constitué par leurs professeurs.

Auditorium des Réparatrices.

2024-01-17 fin : 2024-01-17 . EUR.

Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following the theme of the airwaves, the students perform a program of contemporary music put together by their teachers.

Auditorium des Réparatrices

Siguiendo el tema de las ondas, los alumnos interpretan un programa de música contemporánea elaborado por sus profesores.

Auditorio de las Reparadoras

Unter dem Motto « Wellen » spielen die Schülerinnen und Schüler ein von ihren Lehrerinnen und Lehrern zusammengestelltes Programm mit zeitgenössischen Musikstücken.

Auditorium der Reparatorinnen

