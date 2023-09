Conservatoire : Concert The Deweys Conservatoire Rayonnement Départemental Pau, 15 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

En 2021, le trio palois The Deweys sortait son premier album «Silence as a friend», 7 titres aux fortes influences américaines, folk, blues,

et country. Le second album s’est construit sur les bases d’un projet associant Ampli et le Conservatoire : Nathalie Biarnés a écrit les

arrangements de cordes pour enrichir les nouvelles compositions du groupe, que les élèves ont travaillé pour les deux concerts des

15 et 16 décembre.

Auditorium des Réparatrices.

Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In 2021, Palaiso trio The Deweys released their debut album « Silence as a friend », 7 tracks with strong American influences, folk, blues,

and country influences. The second album is based on a project involving Ampli and the Conservatoire: Nathalie Biarnés wrote the string arrangements to enrich the new compositions

nathalie Biarnés wrote the string arrangements to enrich the group?s new compositions, which the students worked on for the two concerts on

december 15 and 16.

Auditorium des Réparatrices

En 2021, el trío local The Deweys publicó su álbum de debut « Silence as a friend », 7 temas con fuertes influencias americanas, folk, blues,

e influencias country. El segundo álbum se basa en un proyecto en el que participan Ampli y el Conservatorio: Nathalie Biarnés escribió los arreglos de cuerda para enriquecer las nuevas composiciones

nathalie Biarnés escribió los arreglos de cuerda para enriquecer las nuevas composiciones del grupo, en las que trabajaron los alumnos para los dos conciertos de los días

15 y 16 de diciembre.

Auditorio de las Reparadoras

Im Jahr 2021 veröffentlichte das Trio The Deweys aus Palais sein erstes Album « Silence as a friend », 7 Titel mit starken amerikanischen Einflüssen, Folk, Blues,

und Country. Das zweite Album entstand auf der Grundlage eines Projekts, das Ampli und das Konservatorium zusammenbrachte: Nathalie Biarnés schrieb die Streicher

streicherarrangements, um die neuen Kompositionen der Band zu bereichern

15. und 16. Dezember einstudierten.

Auditorium der Reparatorinnen

