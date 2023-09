Conservatoire : Duo Pierre Génisson, clarinette – David Bismuth, piano Conservatoire Rayonnement Départemental Pau, 29 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Récemment invité à participer à l’émission « Musiques en fête », Pierre Génisson est l’un des plus brillants

clarinettistes français. Sa discographie est riche de nombreux enregistrements, dont le CD « Made in France » enregistré avec le

pianiste David Bismuth et salué par la critique « (Diapason d’or de la revue Diapason, FFFF de la revue Télérama). David Bismuth a fait ses

débuts cette saison au Carnegie Hall de New York (récital de musique française) ainsi qu’au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

En partenariat avec l’Institut Heinrich Mann

Programme :

-Robert Schumann : 3 Fantasiestücke, Op.73 / 3 Romances Op.94

-Francis Poulenc : Sonate pour clarinette et piano

-Jean-Sébastien Bach : Choral «Ich ruf zu dir» BWV 639

– Jean Sébastien Bach : Erbarme dich (extrait de la «Passion selon Saint-Matthieu» BWV 244)

– transcription pour piano de Karol Beffa

Auditorium des Réparatrices.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . EUR.

Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Recently invited to take part in the « Musiques en fête » program, Pierre Génisson is one of France?s most brilliant clarinetists

french clarinettists. His discography is rich in recordings, including the critically acclaimed CD « Made in France » with pianist David Bismuth

(Diapason d?or from Diapason magazine, FFFF from Télérama magazine). David Bismuth made his

debut this season at New York?s Carnegie Hall (French music recital) and at the Théâtre des Champs-Elysées in Paris.

In partnership with the Heinrich Mann Institute

Program :

-Robert Schumann: 3 Fantasiestücke, Op.73 / 3 Romances Op.94

-Francis Poulenc: Sonata for clarinet and piano

-Johann Sebastian Bach: Chorale « Ich ruf zu dir » BWV 639

– Johann Sebastian Bach: Erbarme dich (excerpt from « St. Matthew Passion » BWV 244)

– piano transcription by Karol Beffa

Auditorium des Réparatrices

Recientemente invitado a participar en el programa « Musiques en fête », Pierre Génisson es uno de los clarinetistas franceses más brillantes

clarinetistas franceses. Su discografía incluye numerosas grabaciones, entre ellas el CD « Made in France », aclamado por la crítica, grabado con el pianista David Bismuth

(Diapason d’or de la revista Diapason, FFFF de la revista Télérama). David Bismuth debutó

debutó esta temporada en el Carnegie Hall de Nueva York (recital de música francesa) y en el Théâtre des Champs-Elysées de París.

En colaboración con el Instituto Heinrich Mann

Programa :

-Robert Schumann: 3 Fantasiestücke, Op.73 / 3 Romances Op.94

-Francis Poulenc: Sonata para clarinete y piano

-Johann Sebastian Bach: Coral « Ich ruf zu dir » BWV 639

– Johann Sebastian Bach: Erbarme dich (extracto de la « Pasión de San Mateo » BWV 244)

– transcripción para piano de Karol Beffa

Auditorio de las Reparadoras

Pierre Génisson, der kürzlich in die Sendung « Musiques en fête » eingeladen wurde, ist einer der brillantesten Klarinettisten

klarinettisten in Frankreich. Seine Diskografie umfasst zahlreiche Aufnahmen, darunter die CD « Made in France », die er mit dem französischen Komponisten

die von der Kritik hoch gelobt wurde (Diapason d’or der Zeitschrift Diapason, FFFF der Zeitschrift Télérama). David Bismuth gab sein

in dieser Saison in der Carnegie Hall in New York (Recital mit französischer Musik) und im Théâtre des Champs-Elysées in Paris debütiert.

In Partnerschaft mit dem Heinrich-Mann-Institut

Programm:

-Robert Schumann: 3 Fantasiestücke, Op.73 / 3 Romanzen Op.94

-Francis Poulenc: Sonate für Klarinette und Klavier

-Johann Sebastian Bach: Choral « Ich ruf zu dir » BWV 639

– Johann Sebastian Bach: Erbarme dich (aus der « Matthäus-Passion » BWV 244)

– transkription für Klavier von Karol Beffa

Auditorium der Reparatorinnen

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Pau