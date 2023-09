Conservatoire : Concert Lyrique Conservatoire Rayonnement Départemental Pau, 25 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire accueille un concert lyrique parrainé par Music ’O Seniors. Cette association améliore, par le biais de la musique

lyrique, les conditions de vie des personnes atteintes de problèmes cognitifs. De jeunes artistes professionnels, rejoints par la classe

de chant du Conservatoire et les adhérents de France Alzheimer Pyrénées Atlantiques, offrent un répertoire accessible au plus grand

nombre. L’occasion de (re)découvrir Bizet, Offenbach ou Donizetti !

Mezzo-soprano, Lucile Verbizier

Ténor, François Pardailhé

Piano, Cyril Kubler

A la Chapelle des Réparatrices.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire hosts an opera concert sponsored by Music ?O Seniors. Through lyrical music, this association improves

for people with cognitive problems. Young professional artists, joined by the Conservatoire’s

the Conservatoire singing class and members of France Alzheimer Pyrénées Atlantiques, offer a repertoire accessible to the greatest

repertoire. A chance to (re)discover Bizet, Offenbach and Donizetti!

Mezzo-soprano, Lucile Verbizier

Tenor, François Pardailhé

Piano, Cyril Kubler

At the Chapelle des Réparatrices

El Conservatorio acoge un concierto lírico patrocinado por Music ?O Seniors. Esta asociación utiliza la música lírica para mejorar

de las personas con problemas cognitivos. Jóvenes artistas profesionales, acompañados por la clase de canto del Conservatorio

clase de canto del Conservatorio y miembros de France Alzheimer Pyrénées Atlantiques, ofreciendo un repertorio accesible al mayor número de personas posible

accesible al mayor número de personas posible. Una ocasión para (re)descubrir a Bizet, Offenbach y Donizetti

Mezzosoprano, Lucile Verbizier

Tenor, François Pardailhé

Piano, Cyril Kubler

En la Chapelle des Réparatrices

Im Konservatorium findet ein lyrisches Konzert statt, das von Music ?O Seniors gesponsert wird. Diese Organisation verbessert durch Musik die Lebensqualität der Menschen

lyrik die Lebensbedingungen von Menschen mit kognitiven Problemen. Junge professionelle Künstler, zusammen mit der Musikklasse

gesangsklasse des Konservatoriums und Mitgliedern von France Alzheimer Pyrénées Atlantiques ein Repertoire, das für ein breites Publikum zugänglich ist

einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Eine Gelegenheit, Bizet, Offenbach oder Donizetti (wieder) zu entdecken!

Mezzosopran, Lucile Verbizier

Tenor, François Pardailhé

Klavier, Cyril Kubler

In der Kapelle der Reparatorinnen

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Pau