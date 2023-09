La saison du Conservatoire : Sept 2023 – Février 2024 Conservatoire Rayonnement Départemental Pau, 1 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire de Pau propose une troisième saison diversifiée et riche artistiquement positionnant l’artiste au coeur des apprentissages. (…)

« LA saison » opus 3, c’est aussi des rencontres avec les artistes, stages, conférences et masterclasss, ouverts au public sur toute l’année pour échanger, dialoguer ou bien encore rêver… (…).

2023-09-01 fin : 2024-02-29 . .

Conservatoire Rayonnement Départemental rue des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire de Pau is offering its third season of diverse and artistically rich programs, with the artist at the heart of the learning process. (…)

« LA saison », opus 3, also includes meetings with artists, workshops, conferences and masterclasses, open to the public throughout the year, for exchange, dialogue or even dreaming? (…)

El Conservatorio de Pau ofrece su tercera temporada de programas variados y artísticamente ricos, con el artista en el centro del proceso de aprendizaje. (…)

» La temporada, opus 3, incluye también encuentros con artistas, cursos, conferencias y clases magistrales, abiertas al público durante todo el año para debatir, dialogar e incluso soñar (…)

Das Conservatoire de Pau bietet eine abwechslungsreiche und künstlerisch reiche dritte Saison, in der der Künstler im Mittelpunkt des Lernens steht. (…)

« DIE Saison », Opus 3, bedeutet auch Begegnungen mit Künstlern, Workshops, Konferenzen und Meisterkurse, die das ganze Jahr über für die Öffentlichkeit zugänglich sind, um sich auszutauschen, zu diskutieren oder auch zu träumen… (…)

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Pau