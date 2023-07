Les Voix de l’Exil Conservatoire Rachmaninoff de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Les Voix de l’Exil Samedi 16 septembre, 19h00 Conservatoire Rachmaninoff de Paris Tarif: 20€, tarif réduit:10€

Les voix de l’exil. François Pineau-Benois (violon), Jasmina Kulaglich (piano)

“M.P.Belaieff” et sa maison d’édition à Leipzig ont été créées en 1884 et 1885 par le mécène Belaieff (1836-1903). Tout au long de son histoire la Fondation poursuit ses objectifs : soutenir des compositeurs en exil et représenter leur musique dans le monde entier. Dans ce concert seront intérprétés des oeuvres des compositeurs dont la carrirère musicale doit son épanouissement à la Fondation mais aussi des grand nomades du XXème siècle comme Fritz Kreisler. Le concert aura lieu dasn l’élégant salon de musique du Conservatoire Rachmaninoff de Paris, 26 avenue de New York, 75016 Paris, renseignements et résevations contact@rachmaninoff.fr,tarif: 20€, tarif réduit:10€

Conservatoire Rachmaninoff de Paris 26, avenue de New York, 75016,Paris Paris 75016 Quartier de Chaillot Île-de-France contact@rachmaninoff.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:30:00+02:00

