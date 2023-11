Pierre, Poulenc, le loup et autres histoires pour vous | Saison mosaïque Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Genève, 28 mars 2024, Genève.

Découvrez les spectacles de la Saison mosaïque 2023-2024 et vivez des moments artistiques exceptionnels!

Pierre, Poulenc, le loup et autres histoires pour vous

Pierre, Poulenc, le loup et autres histoires pour vous vous est proposé par les départements de musique et de théâtre et viendra clôturer la saison mosaïque 2023-2024 avec une pointe d’humour, pour le plaisir des grands et des petits.

La soirée débutera avec les arrangements de Joachim Linckelmann pour quintette à vent du chef-d’œuvre de Sergueï Prokofiev, Pierre et le Loup. En tant que narrateur, Thomas Freitag vous racontera l’histoire de Pierre et de ses acolytes, l’oiseau, le canard, le chat, son grand-père et bien sûr, le loup…

Entremêlée de scénettes interprétées par les élèves de théâtre de Thomas Freitag, la soirée se poursuivra avec le sextuor pour piano et vents, de Francis Poulenc. Cette œuvre gaie et variée viendra achever cette dernière soirée de la saison mosaïque.

Thomas Freitag : comédien

Gaëtan Beauchet : hautbois

Yu-Hsuan Kuo : flûte

Miguel Pérez Diego : basson

Irene Puccia : piano

Christophe Sturzenegger : cor

Marine Wertz : clarinette

Avec la participation d’élèves du Conservatoire populaire.

Inscription vivement recommandée sur le site du Conservatoire populaire.

La Saison mosaïque en quelques mots…

Les spectacles de la Saison mosaïque ont été conçus pour révéler au public le talent des enseignant·e·s du Conservatoire populaire en leur permettant de présenter, au sein de l’institution, leur travail en tant qu’artistes, interprètes et/ou compositrices/compositeurs émérites dans des registres musicaux allant du classique au jazz, en passant par le rock alternatif ou encore les musiques sud-américaines.

Les cinq spectacles proposés dans le cadre de la Saison mosaïque 2023-2024 permettront également de tisser un lien fort entre pédagogie et scène, puisque des élèves de l’institution seront invité·e·s à chacun de ces spectacles pour y jouer dans des conditions professionnelles.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent de nos enseignant·e·s et élèves, et de vivre des moments exceptionnels au carrefour entre les arts du Conservatoire populaire. Nous espérons vous y voir nombreux!

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Rue François-d'Ivernois 7, 1206 Genève Genève 1205 Cité Genève 022 329 67 22 https://conservatoirepopulaire.ch/

Studio Gabriele de Agostini

Rue François-d’Ivernois 7

1206 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T19:30:00+01:00

saison mosaïque concert

Conservatoire populaire