Wabjie Lull | Saison mosaïque Jeudi 15 février 2024, 18h30 Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Entrée libre, inscription vivement recommandée

Découvrez les spectacles de la Saison mosaïque 2023-2024 et vivez des moments artistiques exceptionnels!

Wabjie Lull

Mêlant voix et synthétiseurs envoûtants avec piano et batterie acoustique, le premier album du groupe suisse Wabjie entremêle le jazz avec une touche d’artistes inclassables tels que Radiohead, Björk, The Bad Plus, Gogo Penguin et Fiona Apple.

Par définition poétique, Wabjie est le nom donné à ces herbes ou mousses qui poussent malgré tout entre les pavés, dans les fissures des murs et autres interstices non voulus.

Dans ce même sens, la musique du trio se tord et se courbe pour aller chercher les lueurs du soleil à travers lesquelles elle pourra fleurir et éclore.

Soraya Berent : voix, synthétiseur basse, compositions

Samuel Jakubec : batterie, compositions

Michel Wintsch : piano, synthétiseurs, compositions

Avec la participation d’élèves du Conservatoire populaire.

Inscription vivement recommandée sur le site du Conservatoire populaire.

La Saison mosaïque en quelques mots…

Les spectacles de la Saison mosaïque ont été conçus pour révéler au public le talent des enseignant·e·s du Conservatoire populaire en leur permettant de présenter, au sein de l’institution, leur travail en tant qu’artistes, interprètes et/ou compositrices/compositeurs émérites dans des registres musicaux allant du classique au jazz, en passant par le rock alternatif ou encore les musiques sud-américaines.

Les cinq spectacles proposés dans le cadre de la Saison mosaïque 2023-2024 permettront également de tisser un lien fort entre pédagogie et scène, puisque des élèves de l’institution seront invité·e·s à chacun de ces spectacles pour y jouer dans des conditions professionnelles.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent de nos enseignant·e·s et élèves, et de vivre des moments exceptionnels au carrefour entre les arts du Conservatoire populaire. Nous espérons vous y voir nombreux!

Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Rue François-d'Ivernois 7, 1206 Genève Genève 1205 Cité Genève 022 329 67 22 https://conservatoirepopulaire.ch/

Studio Gabriele de Agostini

Rue François-d’Ivernois 7

1206 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-15T18:30:00+01:00 – 2024-02-15T19:30:00+01:00

saison mosaïque concert

Conservatoire populaire