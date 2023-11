Speak No Evil, hommage à Wayne Shorter | Saison mosaïque Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Genève Catégorie d’Évènement: Genève Speak No Evil, hommage à Wayne Shorter | Saison mosaïque Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Genève, 25 janvier 2024, Genève. Speak No Evil, hommage à Wayne Shorter | Saison mosaïque Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Entrée libre, inscription vivement recommandée Découvrez les spectacles de la Saison mosaïque 2023-2024 et vivez des moments artistiques exceptionnels! Speak No Evil, hommage à Wayne Shorter Formé il y a quelques années par Manuel Gesseney et Nicolas Masson, le groupe Speak No Evil propose, pour la saison mosaïque 2023-2024, un hommage au compositeur et saxophoniste Wayne Shorter. Musicien d’exception, décédé en mars 2023, Wayne Shorter a eu une influence majeure sur l’histoire du jazz en tant qu’improvisateur hors pair et compositeur unique. Sa longue carrière l’a vu traverser de nombreux styles, toujours un peu à part, ayant à coeur de ne jamais perdre le sens de l’aventure, ni de l’inconnu. Le quintet Speak No Evil sera rejoint en fin de concert par des élèves du Conservatoire populaire pour jouer deux pièces et terminer ainsi la soirée en beauté. Dominic Egli : batterie

Inscription vivement recommandée sur le site du Conservatoire populaire. La Saison mosaïque en quelques mots… Les spectacles de la Saison mosaïque ont été conçus pour révéler au public le talent des enseignant·e·s du Conservatoire populaire en leur permettant de présenter, au sein de l'institution, leur travail en tant qu'artistes, interprètes et/ou compositrices/compositeurs émérites dans des registres musicaux allant du classique au jazz, en passant par le rock alternatif ou encore les musiques sud-américaines. Les cinq spectacles proposés dans le cadre de la Saison mosaïque 2023-2024 permettront également de tisser un lien fort entre pédagogie et scène, puisque des élèves de l'institution seront invité·e·s à chacun de ces spectacles pour y jouer dans des conditions professionnelles. Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent de nos enseignant·e·s et élèves, et de vivre des moments exceptionnels au carrefour entre les arts du Conservatoire populaire. Nous espérons vous y voir nombreux! Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Rue François-d'Ivernois 7, 1206 Genève Genève 1205 Cité Genève

