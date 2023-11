Presque Tango | Saison mosaïque Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Genève, 7 décembre 2023, Genève.

Presque Tango | Saison mosaïque Jeudi 7 décembre, 18h30 Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre Entrée libre, inscription vivement recommandée

Découvrez les spectacles de la Saison mosaïque 2023-2024 et vivez des moments artistiques exceptionnels!

Presque Tango

Presque Tango, c’est l’histoire de trois musiciennes qui font le pari de conjuguer leurs instruments, pourtant rarement associés: la harpe et l’accordéon.

Céline, Blandine et Gaëlle imaginent faire rimer les 47 cordes de la harpe de concert avec les deux claviers de l’accordéon. Pour oser cette alliance insolite, ces trois collègues du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre de Genève invoquent les talents d’un compositeur argentin. Narciso entre en scène avec sa guitare, sa voix et surtout ses compositions! Le quatuor est prêt à entamer un (presque) tango endiablé!

Céline Gay des Combes : harpe

Blandine Pigaglio : harpe

Gaëlle Poirier : accordéon et bandonéon

Narciso Saùl : chant, guitare et compositions

Avec la participation d’élèves du Conservatoire populaire pour des œuvre de grands ensembles accordéon et harpe.

Inscription vivement recommandée sur le site du Conservatoire populaire.

La Saison mosaïque en quelques mots…

Les spectacles de la Saison mosaïque ont été conçus pour révéler au public le talent des enseignant·e·s du Conservatoire populaire en leur permettant de présenter, au sein de l’institution, leur travail en tant qu’artistes, interprètes et/ou compositrices/compositeurs émérites dans des registres musicaux allant du classique au jazz, en passant par le rock alternatif ou encore les musiques sud-américaines.

Les cinq spectacles proposés dans le cadre de la Saison mosaïque 2023-2024 permettront également de tisser un lien fort entre pédagogie et scène, puisque des élèves de l’institution seront invité·e·s à chacun de ces spectacles pour y jouer dans des conditions professionnelles.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent de nos enseignant·e·s et élèves, et de vivre des moments exceptionnels au carrefour entre les arts du Conservatoire populaire. Nous espérons vous y voir nombreux!

