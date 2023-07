Concert OSAMU & Co Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Concert OSAMU & Co Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Marseille, 21 juillet 2023, Marseille. Concert OSAMU & Co Vendredi 21 juillet, 19h00 Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Entrée libre Concert de restitution du stage estival orchestré par Sébastien Boin

Deux concerts : l’un à 19h et l’autre à 21h

Dans la Cour d’honneur du Conservatoire Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) 2 pl. auguste et françois carli Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://esadmm.fr/conservatoire/presentation/presentation/ https://www.instagram.com/conservatoirepierrebarbizet/;https://www.facebook.com/conservatoirepierrebarbizetmarseille/ Le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) établissement de l’INSEAMM est un institut de formation artistique. Parking, transports en commun, vélo, trottinette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00 ©Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Adresse 2 pl. auguste et françois carli Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Marseille

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (CPBM) Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/