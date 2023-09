Femti Fem en Concert à Pontault-Combault Conservatoire Nina Simone, Pontault-Combault (77), 11 octobre 2023, .

Femti Fem en Concert à Pontault-Combault Mercredi 11 octobre, 20h00 Conservatoire Nina Simone, Pontault-Combault (77) Gratuit sur réservation par mail

Musique scandinave

Mercredi 11 octobre à 20hAuditorium Nina-Simone à Pontault-Combault – 110, avenue du général de Gaulle

Femti Fem, ce sont 55 cordes réunies dans ce quatuor. Des instruments aux sons frottés ou résonnants par sympathie qui s’entremêlent.Des voix qui s’unissent sur des chants de tradition populaire nordique. Des musiques à danser de Suède, Norvège ou Finlande. Le tout mû par 4 musiciennes avides de sonorités et rythmes scandinaves.

Avec : Mélanie Brelaud, hardingfele, violon et chant – Coline Genet, violon et chant – Chloé Chaumeron, nyckelharpa, violon, alto et chant – Clémence Lenoël, violoncelle et chant

Gratuit sur réservation par mail resa.saison@agglo-pvm.fr

Conservatoire Nina Simone, Pontault-Combault (77) 110, Avenue du Général de Gaulle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T00:00:00+02:00

