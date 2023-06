Nouveau concert SING FOR A CAUSE par l’association Go Jazz Conservatoire Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Le mardi 27 juin prochain, la chorale Gojazz vous présentera un nouveau concert intitulé « Sing for a cause ».

25 choristes jazz en compagnie de Denis Thuillier et Mathieu Le Nestour joueront des chansons défendant une cause : L’apartheid, la Corrida, le mouvement Hippie… des messages forts et toujours sur des mélodies qui ont fait des tubes (Let the Sun Shine, Papaoutai, La Mauvaise Réputation…).

Venez nombreux ! Tarifs :

– 15 € pour les plus de 12 ans

– 10€ pour les moins de 12 ans Conservatoire Niedermeyer d'Issy les Moulineaux 11 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:30:00+02:00

