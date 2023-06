CHORALES DU CONSERVATOIRE Conservatoire Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne

Seine-Saint-Denis CHORALES DU CONSERVATOIRE Conservatoire Neuilly-sur-Marne, 21 juin 2023, Neuilly-sur-Marne. CHORALES DU CONSERVATOIRE Mercredi 21 juin, 17h00 Conservatoire Les fables de La Fontaine interprétées par les chorales du conservatoire et l’orchestre Vivaldi a dit. Conservatoire 39 avenue du Général de Gaulle 93330 Neuilly-sur-Marne 93330 Centre – Bords de Marne – Coulée Verte Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:45:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T17:45:00+02:00 © Hartland Villa Détails Catégories d’Évènement: Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire Adresse 39 avenue du Général de Gaulle 93330 Ville Neuilly-sur-Marne Departement Seine-Saint-Denis Age max 99 Lieu Ville Conservatoire Neuilly-sur-Marne

Conservatoire Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuilly-sur-marne/

CHORALES DU CONSERVATOIRE Conservatoire Neuilly-sur-Marne 2023-06-21 was last modified: by CHORALES DU CONSERVATOIRE Conservatoire Neuilly-sur-Marne Conservatoire Neuilly-sur-Marne 21 juin 2023