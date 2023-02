Concert anniversaire – Ensemble Orchestral Contemporain Conservatoire National Supérieur Musique et Danse Lyon Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Concert anniversaire – Ensemble Orchestral Contemporain Conservatoire National Supérieur Musique et Danse Lyon, 5 mars 2023, Lyon. Concert anniversaire – Ensemble Orchestral Contemporain Dimanche 5 mars, 16h00 Conservatoire National Supérieur Musique et Danse Lyon

Tarif plein : 15,00€ ; tarif réduit : 10,00€

À l’occasion des 40 ans de GRAME, retrouvez l’Ensemble Orchestral Contemporain pour un concert anniversaire le dimanche 5 mars à 16H ! Conservatoire National Supérieur Musique et Danse Lyon 3 quai Chauveau Vaise Lyon 69009 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes GRAME – centre national de création musicale – partenaire artistique historique de l’Ensemble Orchestral Contemporain, célèbre en cette saison 2022/2023 ses 40 ans.

Célébrer l’anniversaire de GRAME, c’est célébrer la création, l’innovation, la recherche et les rencontres entre musiciens et public. Créé par James Giroudon, Pierre-Alain Jaffrennou et Yann Orlarey en 1982, GRAME – Générateur de Ressources et d’Activités Musicales Exploratoires – est labellisé Centre national de création musicale en 1997. Cette année-là, Xu Yi, compositrice au programme de ce concert, écrivait Le Plein du Vide que l’EOC s’empressait alors d’interpréter en France et en Europe. 15 ans plus tard, toujours à la demande des deux structures, c’était au tour d’une nouvelle génération de compositeur de s’exprimer : Aurélien Dumont et Misato Mochizuki (tous deux amis de longue date de Bruno Mantovani, actuel directeur de l’EOC, et d’Anouck Avisse et de Sebastian Rivas, actuels codirecteurs de GRAME). De son côté, Gilbert Amy, ancien directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et compositeur complice de cette aventure musicale propose la création de Préhistoires sur des textes de Jean Thibaudeau. Programme :

Xu Yi, “Le Plein du vide”

Aurélien Dumont, “Fables asséchées”

Misato Mochizuki, “Quark II pour percussions”

Gilbert Amy, “Préhistoires” – création Production : EOC, GRAME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T16:00:00+01:00

2023-03-05T17:00:00+01:00 EOC

