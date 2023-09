Poulpe fiction Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 27 janvier 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le CNRR Pierre Barbizet accueille une conférence de l’éthologue Ludovic Dickel dans le cycle de conférences et ateliers d’Opéra Mundi, pour débattre des grands défis de notre époque, écologiques en particulier..

2024-01-27 11:00:00 fin : 2024-01-27 . .

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



CNRR Pierre Barbizet hosts a lecture by ethologist Ludovic Dickel as part of Opéra Mundi’s series of conferences and workshops, to discuss the major challenges of our time, particularly ecological ones.

El CNRR Pierre Barbizet acoge una conferencia del etólogo Ludovic Dickel en el marco del ciclo de conferencias y talleres de Opéra Mundi, para debatir sobre los grandes retos de nuestro tiempo, en particular en relación con el medio ambiente.

Das CNRR Pierre Barbizet empfängt einen Vortrag des Ethologen Ludovic Dickel in der Reihe der Konferenzen und Workshops von Opéra Mundi, um über die großen Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere die ökologischen, zu diskutieren.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille