Nuits de la lecture au Conservatoire Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, dimanche 21 janvier 2024.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

« Nuits de la lecture » au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, rendez-vous dimanche 21 janvier.Enfants

Le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille accueille la 8e édition des Nuits de la lecture !

Une soirée entière composée de 10 lectures d’environ 30 minutes autour de la thématique du corps.



Les lectures seront proposées par des étudiant·e·s des classes d’art dramatique du Conservatoire Pierre Barbizet et leurs enseignant•es.



Programme



• 17h00 | Salle Tomasi

Une main se lève

de Stéphane Bientz

Élèves de cycle 1 de Magali Jacquot



• 17h30 | Salle Audoli

Fantaisies mythologiques

Élèves de cycle 2 de Magali jacquot

• 18h00 | Salle Tomasi

Face au mur

de Martin Crimp

Élèves de cycle 3 d’Antoine Mahaut



• 18h30 | Salle Audoli

Histoires courtes

de Marianne Gavino

Élèves cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 18h30 | Salle Billioud

Anatomies émues

de Yohan Hermant et Anika Pichon

Élèves cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 19h15 | Salle Tomasi

Main dans la main

de Sofia Fredén – traduction de Gunilla Koch de Ribaucourt

Élèves cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 19h15 | Salle Billioud

La Nostalgie des blattes

de Pierre Notte

Élèves de cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 20h00 | Salle Audoli

Comment sortir du monde

de Marouane Bakhti

Élèves de cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 20h00 | Salle Billioud

Le bruit des os qui craquent

de Suzanne Lebeau

Élèves de cycle spécialisé de Pilar Anthony



• 20h45 | Salle Tomasi

Le funambule

de Jean Genêt

Élèves et anciens élèves de Pilar Anthony



Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles.

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-29 par Ville de Marseille