Jamais d’eux sans toi – Jour 5 Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’AMI vous propose la soirée de clôture « Jamais d’eux sans toi » au Conservatoire National de Région Pierre Barbizet. Rendez-vous le 24 novembre..

2023-11-24 20:00:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



AMI invites you to the closing evening « Jamais d’eux sans toi » at the Conservatoire National de Région Pierre Barbizet. See you on November 24.

AMI le invita a la velada de clausura de « Jamais d’eux sans toi » en el Conservatorio Nacional de Región Pierre Barbizet. Nos vemos el 24 de noviembre.

Das AMI schlägt Ihnen den Abschlussabend « Jamais d’eux sans toi » im Conservatoire National de Région Pierre Barbizet vor. Termin: 24. November.

Mise à jour le 2023-10-24 par Ville de Marseille