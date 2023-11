Semaine Tango – Orangeons le monde Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 13 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille du 13 au 17 novembre : cours, concerts, bal, master classe au programme !.

2023-11-13 fin : 2023-11-17

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille from November 13 to 17 for classes, concerts, a ball and a master class!

Únase a nosotros en el Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella del 13 al 17 de noviembre para asistir a clases, conciertos, un baile y una clase magistral

Treffpunkt Konservatorium Pierre Barbizet in Marseille vom 13. bis 17. November: Kurse, Konzerte, Ball, Meisterklassen stehen auf dem Programm!

