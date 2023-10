A Thousand Ways : An Assembly Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement A Thousand Ways : An Assembly Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 3 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement. Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône Procession à roulette pour réveiller la ville..

2023-11-03 fin : 2023-11-04 . .

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Procession on wheels to wake up the city. Procesión sobre ruedas para despertar a la ciudad. Prozession auf Rädern, um die Stadt zu wecken. Mise à jour le 2023-09-29 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Adresse Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli Ville Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement latitude longitude 43.295619;5.382692

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 1er arrondissement/