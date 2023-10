Carlissimo – Les rendez-vous du lundi Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement, 4 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Carlissimo, votre rendez-vous du lundi au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille..

2023-09-04 19:00:00 fin : 2023-09-04 . .

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Carlissimo, your Monday appointment at the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille.

Carlissimo, su cita del lunes en el Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella.

Carlissimo, Ihr Montagstermin am Konservatorium Pierre Barbizet in Marseille.

Mise à jour le 2023-08-04 par Ville de Marseille