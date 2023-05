FIHFRE – Festival (presque) international d’harmonies, fanfares & autres rassemblements euphoniques Conservatoire National de Région Pierre Barbizet, 9 juin 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Rendez-vous au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille du 9 au 11 juin pour le FIHFRE – Festival (presque) international d’harmonies, fanfares & autres rassemblements euphoniques..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . .

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille from June 9 to 11 for the FIHFRE – Festival (presque) international d?harmonies, fanfares & autres rassemblements euphoniques.

Únase a nosotros en el Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella del 9 al 11 de junio para asistir al FIHFRE – Festival (presque) international d’harmonies, fanfares & autres rassemblements euphoniques.

Vom 9. bis 11. Juni findet im Conservatoire Pierre Barbizet in Marseille das FIHFRE statt – das (fast) internationale Festival der Harmonien, Fanfaren und anderen euphonischen Versammlungen.

