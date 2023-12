Concerts d’hiver Conservatoire National de Région Pierre Barbizet et Hors les Murs Marseille 1er Arrondissement, 20 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 14:30:00

fin : 2023-12-20

Rendez-vous du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille..

Rendez-vous du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

11 concerts au Conservatoire Pierre Barbizet et hors les murs.



• Au Conservatoire



Vendredi 15 décembre

Salle Tomasi

19h : Quand les guitares s’emmêlent !

Les ensembles de Guitares de cycles II et III s’entremêlent ! Classes de Agnès Condamin, Philippe Azoulay et Marylise Florid.



Samedi 16 décembre

Salle Audoli

10h : La clarinette à travers le temps

Classe de Clarinette de Alain Geng

14h : Ensembles d’accordéons de la classe de Damien Paradisi

Salle Billioud

14h : Concert petits et grands

Classe de violon de Claire Boissel

Salle Tomasi

13h30 : Opération PiaNoël 2

Classe de Piano de Lola Rossignol

16h : Noël et Haendel sont sur un traineau…

Orchestre symphonique Rameau – Dir Frédéric Isoletta et Orchestre d’Harmonie I – Dir Sylvain Gargalian

17h : On ne perd pas le Nord !

Orchestre symphonique Vivaldi – Dir Frédéric Isoletta et d’Harmonie II – Dir Sylvain Gargalian

Musiques symphoniques d’Angleterre à la Russie en passant par la Scandinavie.

18h : Voyage d’îles en neige

Rencontre entre l’univers de la chanson pour enfants et les chants traditionnels comoriens. Extraits de Noël pour Toni de Julien Joubert et chants traditionnels comoriens. Graines de voix de la maîtrise du conservatoire, les Voix en herbe et le Chœur Boras – Direction Anne Périssé dit Préchacq

19h30 : Evviva Corelli

Avec les classe de flûtes à bec de Marine Sablonnière, classe de clavecin de Christine Lecoin, classe de basse continue de Riho Ishikawa, orchestre baroque de Frédéric Isoletta



• Hors les murs



Vendredi 15 décembre

19h : Église des Chartreux

Concert de Noël

Chœurs Andante et Allegro, accompagnés par Vardouhi Tangalian (piano)

Ensemble de Flûtes à bec de la classe de Marine Sablonnière, orgue positif avec Raphaël Mirensky (Élève d’Emmanuel Arakélian et Riho Ishikawa), Petit Chœur du Chœur Philharmonique de Marseille – Dir Jean-Emmanuel Jacquet



Mercredi 20 décembre à 14h30

Hôpital de la Timone (Hall Timone Enfants)

Les 29 violoncellistes de la classe de violoncelle de Marine Rodallec vous proposent un concert de Noël ! Au programme : Vivaldi, Bach, airs de Noël et autres mélodies en tout genre … – Concert ouvert à tou·te·s



+ Auditions

.

Conservatoire National de Région Pierre Barbizet et Hors les Murs Place Carli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Ville de Marseille