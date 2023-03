Préserver le passé – Sublimer le présent Conservatoire Muro dell’Arte Véretz Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

VERETZ

Préserver le passé – Sublimer le présent Conservatoire Muro dell’Arte, 31 mars 2023, Véretz. Préserver le passé – Sublimer le présent 31 mars – 2 avril Conservatoire Muro dell’Arte Nos ateliers sont ouverts au public afin qu’il découvre l’univers de la Fresque, du Sgraffito et de la Restauration des Peintures Murales. Cette année nous recevons deux artisans d’art d’exception: l’Atelier de Clairem, graveur sur verre et l’Atelier Hédon, peintre en décor techniques anciennes. Au programme : Démonstrations de Sgraffito en direct. Visite de l’atelier.

Films sur les découvertes dans l’église de Mondreville (45), sur le déplacement de la fresque de l’église St Etienne de Chinon,

Diaporama de nos chantiers de restauration.

Conservatoire Muro dell'Arte Bel'Ombre, route de Tours, 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

