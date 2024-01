Université populaire de Sarcelles Conservatoire municipal Yitzhak Rabin Sarcelles, jeudi 25 janvier 2024.

Université populaire de Sarcelles Rencontre et conférence de Michelle Perrot avec Eduardo Castillo autour de la thématique « Le temps des féminismes ». Jeudi 25 janvier, 20h30 Conservatoire municipal Yitzhak Rabin Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Rencontre et conférence de Michelle Perrot avec Eduardo Castillo autour de la thématique « Le temps des féminismes »

Michelle Perrot, 94 ans, est une des plus grandes historiennes contemporaines. Première spécialiste à enseigner l’histoire des femmes en France, en 1973, ses travaux ont puissamment contribué à renouveler la discipline. Elle a publié de très nombreux ouvrages, notamment Histoire des femmes en Occident, avec Georges Duby (Plon, 1990-91, 5 vol.) et Les femmes ou les silences de l’histoire (Flammarion, 1998).

Dans Le temps des féminismes (Grasset, 2023), elle revient avec Eduardo Castillo, journaliste, écrivain, sur ce qui l’a construite : ses lectures, son parcours, son engagement. Une histoire lumineuse du mouvement féministe.

La conférence et la rencontre thématique seront suivies d’une séance de dédicaces, d’une vente de leurs livres, dont « Le temps des féminismes » et du verre de l’amitié.

Conservatoire municipal Yitzhak Rabin 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France

© Ville de Sarcelles