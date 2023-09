Michel Pastor est l’invité de l’université populaire Conservatoire municipal Yitzhak Rabin Sarcelles, 28 septembre 2023, Sarcelles.

Michel Pastor est l’invité de l’université populaire Jeudi 28 septembre, 20h30 Conservatoire municipal Yitzhak Rabin entrée libre

Ville apprenante, Sarcelles reçoit chaque mois une personnalité intellectuelle pour partager son savoir et apporter son éclairage sur des sujets d’actualité.

C’est dans cette perspective, qu’elle reçoit le 28 septembre à 20h30, au conservatoire municipal Yitzhak Rabin, Michel Pastor pour animer une conférence autour de la thématique :

« L’engagement professionnel, politique et face au handicap

Michel Pastor : des Cévennes à Sarcelles l’engagement comme unique boussole !

Il l’a effectivement chevillé au corps ! Sa vie en témoigne. Il l’a cultivé tout du long, comme un art de vivre, l’engagement sous toutes ses formes. Qu’il soit politique, professionnel ou face au handicap, notamment à Sarcelles… Cévenol très banlieusard, ingénieur et juriste, haut fonctionnaire territorial, a exercé des fonctions de direction générale à la mairie de Sarcelles de 1971 à 1984. Il a terminé sa carrière comme directeur général du Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Albinos, connaissant un très lourd handicap visuel, fils d’ouvrier, il est l’auteur des Mémoires d’un enfant albinos du Piedmont cévenol (éditions Vérone, 2022), dans lequel il nous fait vivre ses engagements et toucher du doigt les formidables évolutions de la société française.

Conservatoire municipal Yitzhak Rabin 2 avenue Paul Langevin 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:30:00+02:00 – 2023-09-28T22:30:00+02:00

rencontre débat

