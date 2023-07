Journées portes ouvertes Conservatoire municipal Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Journées portes ouvertes Conservatoire municipal Libourne, 5 juillet 2023, Libourne. Journées portes ouvertes 5 juillet – 31 août Conservatoire municipal Rendez-vous de 14h à 19h le mercredi 5 juillet, mercredi 30 août et jeudi 31 août au conservatoire municipal de musique Henri Sauguet au 33 rue Waldeck Rousseau.

Rendez-vous de 14h à 19h le mardi 29 août à l’école municipale d’arts plastiques au 37 rue Waldeck Rousseau. Conservatoire municipal 33 rue Waldeck Rousseau Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T19:00:00+02:00

