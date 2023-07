Trésors d’histoire : plongez dans les collections du conservatoire de ce village fleuri ! Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Ordan-Larroque, 16 septembre 2023, Ordan-Larroque.

Trésors d’histoire : plongez dans les collections du conservatoire de ce village fleuri ! 16 et 17 septembre Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire Gratuit. Entrée libre. Audioguides disponibles en français, anglais et espagnol.

Rassemblant des témoins fascinants de l’histoire locale et des fouilles menées par Pierre Dupouey, un passionné d’archéologie originaire d’Ordanais, ces objets proviennent de différents sites de la commune, dont la villa gallo-romaine de Cassan. Les enfants auront également la possibilité de participer à un quiz ludique. Profitez de votre visite pour flâner dans les ruelles pittoresques de notre village fleuri.

Conservatoire municipal d’archéologie et d’histoire 32350 Ordan-Larroque Ordan-Larroque 32350 Gers Occitanie 05 62 64 60 09 Venez explorer trois salles d’exposition fascinantes, où sont présentées des pièces remarquables mises au jour lors de fouilles sur le site gallo-romain de la Bordeneuve de Cassan, de Macau, ainsi que celles provenant d’une église désaffectée et d’autres sites chargés d’histoire. Vous pourrez admirer une variété d’objets tels que des mosaïques, des bijoux, des haches, des lampes à huile, des amphores, des poteries sigillées, des sarcophages et même découvrir le système de chauffage par hypocauste. Des reproductions de cartes et de documents personnels viendront également enrichir cette expérience immersive dans notre passé passionnant ! Depuis Auch, prendre RN124 direction Mont-de-Marsan. À 13km, bifurcation ORDAN, village sur éperon rocheux. À 1km, village type castelnau. Classé 4 fleurs. Entrée du bourg, stationnement derrière l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Commune d’Ordan-Larroque