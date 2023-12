La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel Conservatoire Maurice Ravel Marmande, 26 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:30:00

fin : 2024-01-26

La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel. Venez découvrir le Conservatoire en appréciant les prestations des danseurs et musiciens..

– Rue Bayle de Seyches (danse) à 18h30.

– Rue Schoelcher (musique) à 20h15.

Renseignements auprès du Conservatoire.

EUR.

Conservatoire Maurice Ravel Rue Bayle de Seyches

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



