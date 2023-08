Intermède musical et dansé à la Cité des Arts Conservatoire Maurice-Ravel Côte Basque Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Intermède musical et dansé à la Cité des Arts
Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h15, 16h30
Conservatoire Maurice-Ravel Côte Basque
Gratuit. Sur inscription.
Poussez la porte de l'ancien séminaire de Bayonne…

Un parcours commenté depuis le cloître jusqu’à la chapelle devenue auditorium se conclut par une belle pause musicale et dansée proposée par des élèves du conservatoire.

Proposée par la Ville de Bayonne en partenariat avec le conservatoire Maurice-Ravel Côte Basque.
Conservatoire Maurice-Ravel Côte Basque
29 cours comte de Cabarrus, Bayonne
Bayonne 64100

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

©I.Dupont

Conservatoire Maurice-Ravel Côte Basque Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/