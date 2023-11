L’offrande musicale Conservatoire Marcel Dupré Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon L’offrande musicale Conservatoire Marcel Dupré Meudon, 19 décembre 2023, Meudon. L’offrande musicale Mardi 19 décembre, 19h30 Conservatoire Marcel Dupré Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles Conservatoire Marcel Dupré 7 Boulevard des Nations Unies, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T19:30:00+01:00 – 2023-12-19T20:30:00+01:00

2023-12-19T19:30:00+01:00 – 2023-12-19T20:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Conservatoire Marcel Dupré Adresse 7 Boulevard des Nations Unies, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Conservatoire Marcel Dupré Meudon latitude longitude 48.814725;2.234429

Conservatoire Marcel Dupré Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/