Triple Feel, un concert Jazz MO’ Drums Conservatoire Marcel Dupré, 14 avril 2023, Meudon. Triple Feel, un concert Jazz MO’ Drums Vendredi 14 avril, 20h00 Conservatoire Marcel Dupré Plein tarif : 10€ – Tarif réduit : 8€ Le batteur Siegfried Mandon, « rythmicien à la technique irréprochable » (Jazz Magasine) et le vibraphoniste David Partois, « soliste de haut vol » (Jazz Magasin) nous offrent, avec Damien Argentieri à l’orgue, une lecture dynamique et actualisée de quelques standards et compositions originales. Ils seront accompagnés également du saxophoniste David Prez. Conservatoire Marcel Dupré 7 Boulevard des Nations Unies 92190 Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « concert@apec-meudon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

