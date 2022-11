Grand Conte pour Enfants Extraordinaires Conservatoire les Deux Muses Melun Catégories d’évènement: Melun

Compagnie Jetzt – Déborah Banoun Conservatoire les Deux Muses 26, avenue Georges Pompidou 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France Les orphelins Maldelbome sont recueillis par un croquemort après la mort de leurs parents. Ce dernier le fait dans un but précis : leur subtiliser un trésor, un diamant que les enfants recherchent eux-mêmes… Le narrateur joue seul tous les rôles de cette étrange histoire, utilisant tour à tour sa voix et un dessin animé pour nous plonger dans l’intrigue, prenante et puissante.

Alors, prêt.es à frissonner ?

