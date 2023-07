Exposition « Street musique-New York » by CharlElie Couture Conservatoire Léo Delibes Clichy-la-Garenne, 16 septembre 2023, Clichy-la-Garenne.

Exposition « Street musique-New York » by CharlElie Couture Samedi 16 septembre, 10h00 Conservatoire Léo Delibes Entrée libre

Street musique-New York by CharlElie Couture

Une exposition présentée dans le cadre du C.A.P.S festival, le festival d’art urbain de Clichy

Plongez dans l’univers fascinant de CharlÉlie, un artiste aux multiples talents, né en 1956, qui se définit lui-même comme un « multiste ». Sa création artistique englobe les domaines de la musique, de l’écriture et de l’image, offrant ainsi une expérience créative plurielle et unique. L’exposition présentée au conservatoire de Clichy vous propose une sélection captivante de photographies intitulée « Musicien de rue à New York ». À travers ces clichés soigneusement choisis, CharlÉlie vous emmène dans les rues animées de la ville qui ne dort jamais, capturant l’essence même de l’énergie bouillonnante de New York. Les photographies révèlent une fascination pour la scène musicale urbaine, où les artistes de rue se transforment en véritables poètes des temps modernes. Chaque photographie de l’exposition raconte une histoire unique, empreinte d’émotion et de spontanéité. CharlÉlie capture avec sensibilité les expressions intenses des musiciens de rue, leurs gestes passionnés et leur connexion profonde avec leur art. Ces images vous transporteront dans un monde où la musique transcende les frontières et crée des liens universels.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Co42-Renting Art / Expo-CharlElie Couture