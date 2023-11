Atelier de danse Rond Paludier Conservatoire La villa carmélie Saint-Brieuc, 25 novembre 2023, Saint-Brieuc.

Atelier de danse Rond Paludier Samedi 25 novembre, 10h30 Conservatoire La villa carmélie 10€ adhérent / 15€ non-adhérent

Dañs ha Kan e Lanvrieg vous invite à un atelier de danse bretonne animée par Agnès, Françoise et Sylvain du Pays de Guérande.

Apportez votre bouteille d’eau, chaussures de danses et pique-nique.

Tarifs : 10€ adhérent / 15 € non-adhérent. Ouvert à tous, l’inscription est conseillée avant le 22 novembre via danshakan@proton.me

Conservatoire La villa carmélie 55 rue Pinot Duclos ST BRIEUC Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

Danse bretonne