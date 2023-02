SKV Stage annuel 2023 Conservatoire La villa carmélie Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

SKV Stage annuel 2023 Conservatoire La villa carmélie, 11 mars 2023, Saint-Brieuc. SKV Stage annuel 2023 Samedi 11 mars, 09h30 Conservatoire La villa carmélie

35 € adhérent SKV ; 40 € non adhérent à SKV

Ateliers proposés sur la danse Plinn et la gavotte des motagnes Conservatoire La villa carmélie 55 rue Pinot Duclos ST BRIEUC Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Stages : Ateliers proposés par

Jean-Marc Veillon tout instrument : Interprétation de la danse Plinn.

Cédric Moign et Hervé Ivoas Biniou Bombarde et Cornemuse écossaise :

interprétation de la gavotte des montagnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:30:00+01:00

2023-03-11T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Conservatoire La villa carmélie Adresse 55 rue Pinot Duclos ST BRIEUC Ville Saint-Brieuc lieuville Conservatoire La villa carmélie Saint-Brieuc Departement Côtes-d'Armor

Conservatoire La villa carmélie Saint-Brieuc Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

SKV Stage annuel 2023 Conservatoire La villa carmélie 2023-03-11 was last modified: by SKV Stage annuel 2023 Conservatoire La villa carmélie Conservatoire La villa carmélie 11 mars 2023 Conservatoire La villa carmélie Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes-d'Armor