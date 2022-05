Conservatoire : La Fugue Irlandaise Pau, 16 juin 2022, Pau.

Conservatoire : La Fugue Irlandaise Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

2022-06-16 – 2022-06-16 Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Elèves des classes horaires aménagés musique de l’école Nandina Parc, du collège jeanne d’Albret et des classes horaires aménagés théâtre du collège Simin Palay de Lescar. Direction : Olivier Domengine. L’œuvre représente un voyage initiatique musical de deux jeunes adolescents en quête de leur identité, à travers une Irlande médiévale. Des valeurs sur des thèmes plus larges comme l’ouverture sur la différence et la protection de la nature sont à découvrir dans cette production musicale et théâtrale. Chœurs, solistes, récitant, comédiens seront accompagnés par un orchestre symphonique.

Elèves des classes horaires aménagés musique de l’école Nandina Parc, du collège jeanne d’Albret et des classes horaires aménagés théâtre du collège Simin Palay de Lescar. Direction : Olivier Domengine. L’œuvre représente un voyage initiatique musical de deux jeunes adolescents en quête de leur identité, à travers une Irlande médiévale. Des valeurs sur des thèmes plus larges comme l’ouverture sur la différence et la protection de la nature sont à découvrir dans cette production musicale et théâtrale. Chœurs, solistes, récitant, comédiens seront accompagnés par un orchestre symphonique.

Elèves des classes horaires aménagés musique de l’école Nandina Parc, du collège jeanne d’Albret et des classes horaires aménagés théâtre du collège Simin Palay de Lescar. Direction : Olivier Domengine. L’œuvre représente un voyage initiatique musical de deux jeunes adolescents en quête de leur identité, à travers une Irlande médiévale. Des valeurs sur des thèmes plus larges comme l’ouverture sur la différence et la protection de la nature sont à découvrir dans cette production musicale et théâtrale. Chœurs, solistes, récitant, comédiens seront accompagnés par un orchestre symphonique.

Théâtre Saint Louis Rue Saint Louis Pau

dernière mise à jour : 2022-05-02 par