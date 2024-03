Conservatoire la danse trait d’union entre le musique et le corps… rue des réparatrices Pau, samedi 1 juin 2024.

Conservatoire la danse trait d’union entre le musique et le corps… rue des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Certaines musiques, de type adagio , nous donnent envie de chanter, de pleurer, alors que d’autres nous entraînent irrésistiblement à nous mouvoir et sont plutôt de type allegro .

Cette différence d’essence est-elle due au tempo de la musique, à son rythme plus ou moins perceptible, ou est-ce notre cerveau qui, par les différentes relations privilégiées qu’il établit entre ses régions motrices et les zones

auditives, met en oeuvre une symphonie chorégraphique incontrôlable et euphorisante ?

Bernard Arbus, pianiste et conférencier, aborde toutes ces questions à travers différentes oeuvres du répertoire pianistique, de Jean-Philippe Rameau à Bela Bartok ou Astor Piazzolla. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01

rue des réparatrices Auditorium des réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Conservatoire la danse trait d’union entre le musique et le corps… Pau a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Pau