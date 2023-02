Conservatoire « Jeunes textes en liberté » Place du Foirail Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Les élèves du cycle 3 / DET du département Théâtre proposent une lecture publique, fruit d’un travail pédagogique mené tout au long de l’année avec l’association « Jeunes textes en liberté.

Un répertoire de textes engagés pour faire découvrir les écritures contemporaines : des récits d’aujourd’hui pour dire le monde !

Intervenant, Anthony Thibault

Auteur associé, Marcos Caramés Blanco

