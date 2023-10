Cet évènement est passé Tea time littéraire: Les Filles du docteur March Conservatoire Jean Wiéner Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Tea time littéraire: Les Filles du docteur March Conservatoire Jean Wiéner Bobigny, 19 janvier 2020, Bobigny. Tea time littéraire: Les Filles du docteur March Dimanche 19 janvier 2020, 15h00 Conservatoire Jean Wiéner Tarif : 3.50€ / Tarif réduit : 3€ LES FILLES DU DOCTEUR MARCH De Greta Gerwig États-Unis – 2019 – 2h15 – VF Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep… Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession. Après la séance, régalez-vous avec les gâteaux et les boissons chaudes préparés par les jeunes de l’association Cap à cité. Pendant le goûter, découvrez une sélection de livres féministes pour la jeunesse choisie par les libraires des 2 GeorgeS à Bondy. Elles nous feront la lecture de quelques extraits de leurs coups de coeur. Conservatoire Jean Wiéner 2, place de la Liberation 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 83 74 56 73 »}, {« type »: « link », « value »: « http://ecran-nomade.fr/FR/9/cinema-l-ecran-nomade-bobigny.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-19T15:00:00+01:00 – 2020-01-19T18:00:00+01:00

2020-01-19T15:00:00+01:00 – 2020-01-19T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bobigny, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Conservatoire Jean Wiéner Adresse 2, place de la Liberation 93000 Bobigny Ville Bobigny Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Conservatoire Jean Wiéner Bobigny latitude longitude 48.906593;2.438895

Conservatoire Jean Wiéner Bobigny Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/