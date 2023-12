Concert du Duo SoliPse Conservatoire Jacques Higelin de Pantin Pantin Catégories d’Évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis Concert du Duo SoliPse Conservatoire Jacques Higelin de Pantin Pantin, 23 mars 2024, Pantin. Concert du Duo SoliPse Samedi 23 mars 2024, 19h00 Conservatoire Jacques Higelin de Pantin Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00 Un concert du Duo SoliPse (Elena Stojceska (flûtes) et Romain Petiot (guitare)) et des ensembles de guitares 1er cycle des conservatoires d’Est Ensemble.

Un concert du Duo SoliPse (Elena Stojceska (flûtes) et Romain Petiot (guitare)) et des ensembles de guitares 1er cycle des conservatoires d'Est Ensemble.

Programme à venir…

Conservatoire Jacques Higelin de Pantin
49, avenue du Général Leclerc, 93500 Pantin
Pantin 93500
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

